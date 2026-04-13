"Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Helene Bubrowski wird Mitglied des Herausgebergremiums der FAZ. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Manfred Behrens / Geisler-Fotopres)

Das teilte das Blatt mit. Damit wird erstmals eine Frau Mitherausgeberin der FAZ. Den Angaben zufolge soll sie gemeinsam mit Berthold Kohler die Politische Redaktion führen und sich mit Carsten Knop die Leitung der Online-Redaktion teilen. Bubrowski hat bereits von 2013 bis 2023 für die FAZ gearbeitet.

Der Vorsitzende des Führungsgremiums, Kohler, sagte, die 44-Jährige sei eine herausragende Journalistin, die als erste Herausgeberin in der Geschichte der Zeitung dazu beitragen werde, die FAZ in eine gute Zukunft zu führen.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.