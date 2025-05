US-Präsident Donald Trump (IMAGO I UPI Photo I Bonnie CASH)

Die Vorlage kommt nun in den Senat. Dort sind Trumps Republikaner ebenfalls in der Mehrheit. Mit einer Abstimmung in dieser Kammer wird in einigen Wochen gerechnet.

Die Pläne sehen Steuererleichterungen etwa bei Autokrediten und Trinkgeldern vor. Zudem sollen die Ausgaben für das Militär und Maßnahmen zur Einwanderungsbekämpfung erhöht werden. Im Gegenzug will Trump viele Subventionen für grüne Energie streichen und die Bezugskriterien für Lebensmittel- und Gesundheitsprogramme verschärfen, von denen bislang vor allem einkommensschwache US-Bürger profitieren.

