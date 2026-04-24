Porsche zahlt seinen Mitarbeitern erstmals seit Jahren keine Prämie. (AFP / RONNY HARTMANN)

Ein Sprecher des Konzerns begründete dies mit der schlechten wirtschaftliche Lage. Die Belegschaft sei darüber bereits informiert worden, dass es für das Geschäftsjahr 2025 keine freiwillige Sonderzahlung geben werde. Zwei Jahre zuvor hatten Mitarbeiter noch eine Prämie von bis zu 9.700 Euro erhalten.

Porsche hatte Mitte März einen Gewinneinbruch um mehr als 90 Prozent auf 310 Millionen Euro gemeldet. 2024 lag das Plus noch bei fast 3,6 Milliarden.

Ursachen für die Entwicklung waren unter anderem stockende Geschäfte in China und die US-Zollpolitik. Zudem war der Absatz bei den Elektro-Modellen von Porsche deutlich geringer als erwartet.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.