Kriminalität

Die Festnahme erfolgte in Dresden . Der Generalbundesanwalt wirft dem Mann demnach geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Er soll die chinesische Oppositionsbewegung ausspioniert und Informationen aus dem Betrieb des Europäischen Parlaments an China weitergegeben haben.

Krah gilt als schillernde Figur und wird seit längerem unter anderem wegen seiner Nähe zu China kritisiert. Auch im Zusammenhang mit Russland wurde der Verdacht gegen ihn erhoben, von Moskau beeinflusst zu werden. Vor der Wahl Krahs zum Spitzenkandidaten hatten auch in der AfD viele hinter vorgehaltener Hand Bedenken gegen ihn geäußert. Krah selbst sprach von einer anonymen Schmutzkampagne. Er weist die Vorwürfe zurück.

China weist Vorwürfe zurück

Gestern hatte die Bundesanwaltschaft bereits zwei Männer und eine Frau wegen mutmaßlicher Spionage für China festnehmen lassen. Die chinesische Botschaft in Berlin erklärte, die Bundesregierung wolle Spionagevorwürfe auszunutzen, um die Volksrepublik zu diffamieren. Man fordere Deutschland auf, damit aufzuhören.

Der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Kiesewetter, sagte dem Deutschlandfunk, ihn überraschten die gestrigen Festnahmen nicht. Chinas Netzwerk in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ziele darauf ab, mit Spionage Know-How abzuschöpfen, insbesondere im Bereich Militärtechnik. Deutschland ist dafür nach Ansicht des CDU-Politikers schlecht gewappnet. Deutschlands Umgang mit China in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft könne in breiten Teilen nur als naiv bezeichnet werden.

