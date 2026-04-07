Palästinensergebiet
Mitarbeiter getötet: WHO stoppt Krankentransporte aus Gaza vorläufig

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Evakuierung Schwerkranker aus dem Gazastreifen vorläufig gestoppt.

    Das runde Logo der World Health Organization an der Fassade besteht aus einem stlisierten schwarzen Askulapstab mit Schlange vor der Weltkugel. Drumherum ein Lorbeerkranz. Der Hintergrund ist weiß.
    Das Logo der WHO an dessen Zentrale in Genf. (IMAGO / IP3press / Vincent Isore)
    WHO-Chef Tedros begründete die Entscheidung auf X mit der Tötung eines freien Mitarbeiters der Organisation bei einem - Zitat - "Sicherheitsvorfall" in dem Palästinensergebiet. Dieser werde derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Näher äußerte sich Tedros nicht.
    Die WHO bringt normalerweise schwerkranke Patienten aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten, wo sie medizinisch versorgt oder in andere Länder weitertransportiert werden.
    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.