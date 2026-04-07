WHO-Chef Tedros begründete die Entscheidung auf X mit der Tötung eines freien Mitarbeiters der Organisation bei einem - Zitat - "Sicherheitsvorfall" in dem Palästinensergebiet. Dieser werde derzeit von den zuständigen Behörden untersucht. Näher äußerte sich Tedros nicht.
Die WHO bringt normalerweise schwerkranke Patienten aus dem Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten, wo sie medizinisch versorgt oder in andere Länder weitertransportiert werden.
Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.