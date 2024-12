Betriebsversammlung in Wolfsburg (Ronny Hartmann / AFP POOL / dpa / Ronny Hartmann)

Die aktuelle Situation sei ernst. Deshalb brauche es dringend Maßnahmen, um die Zukunft von VW abzusichern. Blume stellt der Belegschaft den Unternehmensbericht vor. Bundesarbeitsminister Heil forderte bei der Versammlung, es müsse gemeinsam gelingen, die VW-Standorte in Deutschland zu sichern. Zudem dürfe es keine betriebsbedingten Kündigungen geben.

Erst am Montag hatten sich nach Angaben der IG Metall rund 100.000 Beschäftigte an neun VW-Standorten an Warnstreiks beteiligt. VW will die Löhne um zehn Prozent kürzen. Außerdem stehen Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Die Tarifverhandlungen werden am kommenden Montag fortgesetzt.

