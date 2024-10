Der Mitbegründer der Befreiungstheologie, Gustavo Gutierrez ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Raul Garcia/dpa)

Die vom Vatikan kritisch beurteilte Befreiungstheologie reagierte vor allem seit den 60er Jahren auf wachsende soziale Missstände in Lateinamerika. Gutierrez' 1971 erschienenes und in viele Sprachen übersetztes Buch "Theologie der Befreiung" gab der Bewegung ihren Namen. Sie bemühte sich um Antworten auf die Unterdrückung und Entrechtung von Menschen.

Der 1928 geborene Gutierrez war Priester und lange Zeit als Professor für Theologie und Sozialwissenschaften an der Katholischen Universität in Lima tätig. In den vergangenen Jahren arbeitete er - auch kritisch - die historischen Hintergründe der Befreiungstheologie auf. Dabei räumte er auch Übertreibungen und Irrtümer ein und distanzierte sich vom Marxismus.

Vor 25 Jahren trat Gutierrez dem Dominikanerorden bei. Er erhielt eine Vielzahl internationaler Ehrungen und die Ehrendoktorwürde zahlreicher Universitäten.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.