Mitbegründer von "The Damned": Brian James (picture alliance / empics / Yui Mok)

Dies teilte seine Familie mit. James war im Jahr 1976 Mitbegründer der Gruppe "The Damned", die als einer der einflussreichsten und wichtigsten Punkbands gilt. Ihre Debutsingle "New Rose" war die erste britische Platte dieser musikalischen Bewegung überhaupt. In den 1980er Jahren war James auch mit der Band "Lords Of The New Church" erfolgreich.

