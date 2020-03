Für Han Xiao hat die Situation vor der Verschiebung der Olympischen Sommerspiel in Tokio Schwächen offenbart, wenn es darum geht, Sportler in der Olympischen Bewegung mit ihrer Stimme wirkungsvoll einzubeziehen. Viele Sportlerinnen und Sportler hätten den Eindruck gehabt, die IOC-Offiziellen entschieden ohnehin so, wie sie wollten. "Ich denke also, dass das alles weiterhin einige der Mängel im Modell der Athletenrepräsentation hervorhebt."

Konkret bemängelt Xiao die Ergebnisse von Meetings oder Telefonkonferenzen des IOC mit Athleten: "Unabhängig davon, welche Fragen oder welche Diskussionen während des Anrufs oder während des Meetings aufkommen, sind die Ergebnisse dieselben. Die Ergebnisse sind bereits vorher irgendwo aufgeschrieben. Man kann das daran erkennen, dass diese Ergebnisse oft Details oder Diskussionspunkte enthalten, die von IOC-Offiziellen oder Thomas Bach während des Anrufs oder der Konferenz selbst direkt erwähnt wurden. Diese Punkte kamen nicht unbedingt direkt von Athleten. Sie kamen von IOC-Offiziellen."

"Für viele Athleten ist nicht teilzunehmen keine Option"

Positiv sieht Xiao dagegen die Initiativen mehrerer Nationaler Olympischer Komitees, die Umfragen unter Aktiven gestartet hatten, um deren Sicht bei der Olympia-Entscheidung zu berücksichtigen. "Diese besondere Situation hat gezeigt, dass es Potenzial gibt." Auch den Druck, den einzelne nationale und internationale Verbände auf das IOC ausübten, lobt er.

Die Möglichkeiten eines Verzichts auf eine Teilnahme an den Spielen sieht Xiao vor allem in den USA weniger. Dort werde mehr Gewicht auf das individuelle Recht auf die Teilnahme am Wettkampf gelegt, auch weil viele Offizielle selbst 1980 Sportler waren und ohne eigene Entscheidungsmöglichkeit nicht teilnehmen konnten. Diese Angst hätten auch heutige Athleten: "Weil die Spiele für die Athleten so wichtig sind und nur alle vier Jahre stattfinden. Und für die meisten Athleten ist nicht teilzunehmen einfach keine Option."

