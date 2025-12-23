Videospiel-Designer

Wie der Konzern Electronic Arts mitteilte, starb der US-Amerikaner bereits am Sonntag im Alter von 55 Jahren. Er kam Medienberichten zufolge bei einem Autounfall in Kalifornien ums Leben.
"Call of Duty" ist eine Reihe von Schießspielen aus der Ich-Perspektive. Sie startete 2003 und gilt als eine der einflussreichsten der Welt. Sie prägte die Branche und befeuert Debatten über Gewaltverherrlichung und Militärpropaganda. Zampella zeichnete darüber hinaus auch für mehrere andere Computerspiele verantwortlich.
Diese Nachricht wurde am 23.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.