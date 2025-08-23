Ein Jahr nach Anschlag in Solingen

Mitglied des Untersuchungsausschusses Schrumpf: Sicherheitsbehörden waren überfordert

Der islamistische Terroranschlag in Solingen mit drei Toten vor einem Jahr ist nach Einschätzung des Mitglieds des Untersuchungsausschusses Schrumpf auch auf die Überforderung der Behörden zurückzuführen. Der CDU-Politiker verwies im Deutschlandfunk auf eine hohe Zahl an Geflüchteten vor einem Jahr. Die Sicherheitsbehörden hätten damals nicht mehr genau gewusst, wer nach Deutschland gekommen sei. Auch habe sich der Täter über das Internet radikalisiert, was für Ermittler nur schwer erfassbar sei.