Ein Jahr nach Solingen

Die Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen gedenkt am Jahrestag der Opfer des Messeranschlags (Archivbild). (picture alliance / dpa / Federico Gambarini)

Schrumpf betonte, Ziel des Untersuchungsausschusses im nordrhein-westfälischen Landtag sei es, Erkenntnisse zu sammeln, um solche Taten in Zukunft möglichst zu verhindern.

Im August vergangenen Jahres hatte ein Syrer auf dem Stadtfest in Solingen drei Besucher mit einem Messer getötet und mehrere verletzt. Heute wird mit mehreren Gedenkveranstaltungen in der Stadt an den Terroranschlag erinnert. Erwartet wird unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Wüst erklärte im Vorfeld der Veranstaltung, dass der Täter mit seinem brutalen Anschlag einen Keil in die Gesellschaft habe treiben wollen. Doch das Land lasse sich nicht spalten. Hass, Hetze und Terror würden keinen Sieg erringen, betonte der CDU-Politiker. Auch Solingens Oberbürgermeister Kurzbach betonte vor dem Gedenken den Zusammenhalt, den die Stadt in dieser Ausnahmesituation gezeigt habe.

