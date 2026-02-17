Atomare Bewaffnung Europas

Mitglied des Verteidigungsausschusses Theis bewertet Gespräche mit Frankreich als positiv

Der CDU-Politiker Theis hat die von Bundeskanzler Merz erwähnten Gespräche über eine atomare Bewaffnung Europas positiv bewertet. Theis, der auch Mitglied im Verteidigungsausschuss ist, sagte im Deutschlandfunk, es sei richtig, mit Frankreich den strategischen Dialog zur Kernwaffenthematik zu führen. Der SPD-Außenpolitiker Mützenich hatte sich zuvor skeptisch dazu geäußert.