WHO-Jahresversammlung

Wie WHO-Generalsekretär Tedros am Abend in Genf mitteilte, wurde die Resolution mit 124 Stimmen angenommen. Es gab elf Enthaltungen, aber keine Gegenstimme. Tedros sprach von einem "historischen Abend". Heute soll die Weltgesundheitsversammlung, das höchste Entscheidungsgremium der WHO, über das Pandemie-Abkommen abstimmen.

Ziel der Vereinbarung ist es, den Ausbruch von Krankheiten und Seuchen schnell zu entdecken und einzudämmen. Auch die Beschaffung von Schutzmaterial und die Verteilung von Impfstoff soll geregelt werden. Mit dem Vertragswerk sollen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden.

