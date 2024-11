Mirta Baravalle (Archivbild) starb im Alter von 99 Jahren. (picture alliance / dpa / Silvina Frydlewsky)

Medienberichten starb sie am Wochenende im Alter von 99 Jahren.

Die "Großmütter der Plaza de Mayo" versuchen, Verbrechen aus der Zeit der Militärdiktatur in Argentinien in den Jahren 1976-1983 aufzuklären. Schätzungen zufolge wurden tausende Menschen verschleppt. Zudem kamen damals mindestens 500 Kinder von Regimegegnerinnen in Gefängnissen und Folterlagern zur Welt. Sie wurden von ihren Müttern getrennt und an Adoptiveltern übergeben. Mehr als 100 dieser Fälle konnten bisher aufgeklärt werden.

