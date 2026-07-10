Unesco-Welterbe
Mittelalterlicher Teppich von Bayeux nach fast 1.000 Jahren zurück in England

Der mittelalterliche Wandteppich von Bayeux ist in London eingetroffen. Das teilte das British Museum mit. Direktor Cullinan sprach von einem "einzigartigen Moment".

    Der Direktor des British Museum, Dr Nicholas Cullinan, (3. v. links) mit weiteren Verantwortlichen vor einer Werbung für die Ausstellung ab September an einer Fassade am Picadilly Circus in London
    In London wird vielerorts für die Ausstellung des Teppich von Bayeux geworben - etwa von den Verantwortlichen am Picadilly Circus (picture alliance / empics / James Manning)
    Vorher war tagelang darüber spekuliert worden, wann das empfindliche Objekt wohl auf die Reise geht. Gestern Abend hatte der bestickte Teppich die Normandie verlassen - in einem Hightech-Behälter, der Vibrationen abschirmt und Luftfeuchtigkeit und Temperatur konstant hält. Im Herbst wird das Werk in London ausgestellt. Beim Vorverkaufsstart Anfang Juli waren alle Tickets innerhalb von 24 Stunden vergriffen.
    Das kunstvolle Objekt gehört zum Unesco-Welterbe und erzählt den normannischen Sieg über England durch Wilhelm den Eroberer in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066.
    Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.