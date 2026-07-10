Vorher war tagelang darüber spekuliert worden, wann das empfindliche Objekt wohl auf die Reise geht. Gestern Abend hatte der bestickte Teppich die Normandie verlassen - in einem Hightech-Behälter, der Vibrationen abschirmt und Luftfeuchtigkeit und Temperatur konstant hält. Im Herbst wird das Werk in London ausgestellt. Beim Vorverkaufsstart Anfang Juli waren alle Tickets innerhalb von 24 Stunden vergriffen.
Das kunstvolle Objekt gehört zum Unesco-Welterbe und erzählt den normannischen Sieg über England durch Wilhelm den Eroberer in der Schlacht von Hastings im Jahr 1066.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.