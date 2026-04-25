Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Willingmann sagte, die Corona-Pandemie, geopolitische Krisen, Cyberattacken oder Extremwetter stellten und stellen das Land vor enorme Herausforderungen. Notlagen wie nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt oder durch extremen Starkregen kämen meist ohne große Vorwarnzeit. Umso wichtiger sei es, dass die Strukturen zur Notfallversorgung mit dieser Entwicklung Schritt hielten, betonte der SPD-Politiker.
Das Zentrum verknüpft den Angaben zufolge unter anderem Rettungsdienste, Feuerwehren, Bundeswehr und Behörden. In Simulationen sollen Einsatzkräfte, medizinisches Personal und Entscheidungsträger auf Extremsituationen vorbereitet werden.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.