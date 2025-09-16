Mittelstand zeigt sich enttäuscht von der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. (IMAGO / imagebroker / Manuel Kamuf)

In einem gemeinsamen Gastbeitrag für das "Handelsblatt" werfen Funktionäre des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, der Deutschen Industrie- und Handelskammer sowie des Bundesverbands der Freien Berufe der schwarz-roten Koalition Versäumnisse vor. Mit jedem Tag ohne Strategie steige der Frust bei den Betrieben. Zwar sei der Start der neuen Bundesregierung mit der Förderung von Investitionen in Teilen zunächst ermutigend gewesen. Doch die Unternehmen spürten weiterhin nur Belastungen. Die Verbände fordern konkret weniger Bürokratie, niedrigere Einkommensteuern und Energiekosten.

