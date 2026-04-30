Tankrabatt tritt in Kraft. (Symbolbild) (picture alliance / SNS / Steven Mohr)

Zwei Monate lang sinkt die Mineralölsteuer um jeweils knapp 17 Cent pro Liter. Unklar ist, ob und wann die Konzerne den sogenannten Tankrabatt an die Kunden weitergeben. Sie sind dazu nicht verpflichtet. Der Rabatt gilt zudem nicht für Sprit, der vor Mitternacht ausgeliefert wurde. Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie hatte angekündigt, dass die volle Steuersenkung an die Kunden weitergegeben werde. Der ADAC will dies genau im Blick behalten.

Heute waren die Preise an den Tankstellen trotz der 12-Uhr-Regel erneut stark gestiegen. Grund für die Entwicklung könnte der hohe Preis für Rohöl sein, der auf einen Höchststand seit der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg im Jahr 2022 geklettert war.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.