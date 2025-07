Die "Smart City" Etteln mit gut 1.700 Einwohnern liegt zwar ländlich im Kreis Paderborn (Nordrhein-Westfalen), ist aber trotzdem bestens vernetzt. (picture alliance / dpa / David Inderlied)

An 98 Prozent der Messpunkte konnte man mit 4G oder 5G telefonieren und surfen. Funklöcher hätten in weniger als einem Prozent der erfassten Messpunkte vorgelegen, teilte die Bundesnetzagentur mit . Die 2G-Technologie wurde deutschlandweit an 1,27 Prozent der Messpunkte festgestellt - vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Teilen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. 2G ist aufgrund geringer Übertragungsraten nur für Telefonie und SMS-Versand geeignet.

Mehr als 150.000 Menschen haben sich an der Messwoche beteiligt

Nach Angaben des Bundesministeriums für Digitales wurden im Laufe der Messwoche (26. Mai bis 1. Juni) rund 145 Millionen valide Messpunkte erfasst. Das entspreche rund 16 Prozent der Bundesfläche. Mehr als 150.000 Menschen beteiligten sich nach Angaben der Bundesnetzagentur an der Messwoche. Per Funkloch-App auf den Handys der Nutzer wurden Daten anonymisiert gespeichert und an die Bundesnetzagentur weitergegeben.

