Airline kippt Klimaziele

Mobilitätforscher Gössling bezweifelt Entwicklung zum klmineutralen Fliegen

Die Fluggesellschaft Air New Zealand hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie ihre Klimaziele für das laufende Jahrzehnt nicht erreichen wird. Für den Mobiltätsforscher Stefan Gössling kommt dieser Schritt nicht überraschend. Er glaubt nicht, dass Fliegen bald klimaneutral sein wird. Seiner Meinung nach müsste der Preis für CO2 viel höher sein, um den Klimaschutz in der Luftfahrt zu verbessern.

02.08.2024