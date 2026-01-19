Italien
Modedesigner Valentino ist tot

Der Modeschöpfer Valentino ist tot. Nach Angaben seiner Stiftung starb der Designer mit dem bürgerlichen Namen Valentino Garavani im Alter von 93 Jahren in seiner Wohnung in Rom.

    Der italienische Modedesigner Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben.
    Der italienische Modedesigner Valentino Garavani ist im Alter von 93 Jahren gestorben. (AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT)
    Valentino wurde 1932 im italienischen Voghera geboren. 1959 gründete er seine Luxusmarke und galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. 1998 verkaufte er das Unternehmen. Unter dem neuen Vertrag blieb er weiterhin Berater und Chefdesigner. Sein berühmtes 'Valentino-Rot' wurde zu einem ikonischen Markenzeichen.
    Die Aufbahrung werde am Mittwoch und Donnerstag stattfinden, teilte die Valentino-Stiftung mit. Die Beisetzung sei für Freitag in Rom geplant.
