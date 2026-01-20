Valentino wurde 1932 im italienischen Voghera geboren. 1959 gründete er seine Luxusmarke und galt als einer der weltweit bedeutendsten Designer der Haute Couture. 1998 verkaufte er das Unternehmen. Unter dem neuen Vertrag blieb er weiterhin Berater und Chefdesigner. Sein berühmtes 'Valentino-Rot' wurde zu einem ikonischen Markenzeichen.
Die Aufbahrung werde am Mittwoch und Donnerstag stattfinden, teilte die Valentino-Stiftung mit. Die Beisetzung sei für Freitag in Rom geplant.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.