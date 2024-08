Nach Zahlungsunfähigkeit

Eine Filiale der Modekette ESPRIT (picture alliance/SvenSimon/Frank Hoermann)

Etwa 1.300 Mitarbeiter verlieren ihren Job, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Markenrechte für das insolvente europäische Geschäft sollen an den britischen Finanzinvestor Alteri verkauft werden. Dieser übernimmt nach den Informationen nicht das operative Geschäft, also weder Filialen noch Arbeitnehmer. Die Stellen in den Läden und der Zentrale im nordrhein-westfälischen Ratingen fallen dadurch weg.

Die Esprit Europe GmbH sowie sechs weitere Gruppengesellschaften des Modekonzerns hatten im Mai einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.

