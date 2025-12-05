Das kündigten der indische Regierungschef Modi und Russlands Präsident Putin nach einem Treffen in Neu-Delhi an. Geplant sei ein wirtschaftliches Kooperationsprogramm, das über Öl- und Rüstungsgeschäfte hinaus gehe. Die beiden Länder streben demnach bis zum Jahr 2030 ein gemeinsames Handelsvolumen von umgerechnet rund 86 Milliarden Euro an.
Modi kündigte außerdem an, dass Indien ein Freihandelsabkommen mit der von Russland angeführten Eurasischen Wirtschaftsunion anstrebt. Diesem Bündnis gehören Armenien, Belarus, Kasachstan und Kirgistan an.
