Depot musste Insolvenz anmelden.

Dies teilte das Unternehmen hinter dem Depot-Filialnetz, die Gries Deco Company, mit Sitz im unterfränkischen Niedernberg mit. Es gehe darum, das Geschäft im Schulterschluss insbesondere mit der Vermieter- und Lieferantenbasis nachhaltig auf die neuen Marktgegebenheiten auszurichten, hieß es weiter.

Die Gries Deco Company betreibt nach eigenen Angaben mehr als 300 Filialen in Deutschland und ist zudem in Österreich und der Schweiz aktiv. In Deutschland beschäftigte sie im vergangenen Jahr im Schnitt 4.400 Menschen.

