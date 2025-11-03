Dschihadismus

Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft. (Archivbild) (imago stock&people)

Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Abend mit. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten habe zuvor einen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an, wie es weiter hieß. Die Polizei hatten den 22-jährigen Syrer am Samstag festgenommen. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Es geht um die Planung eines dschihadistisch motivierten Anschlags. Details zum möglichen Anschlagsort wurden zunächst nicht bekannt. Der Mann soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft in den Sozialen Medien mehrfach Propaganda der Terrororganisation IS geteilt haben.

Bundesinnenminister Dobrindt warnte vor der Gefahr durch Terrorismus in Deutschland. Die Festnahme zeige, dass die Gefährdungslage zwar abstrakt, aber dennoch hoch sei.

