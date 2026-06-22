Iran-Krieg
Möglicher Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus derzeit unwahrscheinlich

Der CDU-Verteidigungsexperte Röwekamp sieht die Voraussetzungen für einen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormus noch nicht erfüllt. Es müsse sichergestellt sein, dass die Kampfhandlungen eingestellt seien, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag im Deutschlandfunk.

    Thomas Röwekamp, CDU, spricht beim Wahlkampfauftakt der CDU Bremen.
    Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)
    Nötig sei darüber hinaus eine völkerrechtliche Grundlage. So müssten der Iran und auch der Oman einverstanden sein, dass Deutschland sich an einem solchen Mandat beteilige, betonte Röwekamp.
    Auch Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich zurückhaltend zu einem baldigen Bundestagsbeschluss für einen Einsatz der Truppe in der Straße von Hormus. Ob der Bundestag noch vor der Sommerpause im Juli einen Entschluss fasse, sei völlig offen, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Die Bundesregierung hat zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff für einen internationalen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe wurden bereits in das östliche Mittelmeer verlegt.
    Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.