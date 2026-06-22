Iran-Krieg

Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp (Sina Schuldt/dpa)

Nötig sei darüber hinaus eine völkerrechtliche Grundlage. So müssten der Iran und auch der Oman einverstanden sein, dass Deutschland sich an einem solchen Mandat beteilige, betonte Röwekamp

Auch Verteidigungsminister Pistorius zeigte sich zurückhaltend zu einem baldigen Bundestagsbeschluss für einen Einsatz der Truppe in der Straße von Hormus. Ob der Bundestag noch vor der Sommerpause im Juli einen Entschluss fasse, sei völlig offen, sagte der SPD-Politiker im ARD-Fernsehen. Die Bundesregierung hat zugesagt, ein Minenjagdboot und ein Versorgungsschiff für einen internationalen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Beide Schiffe wurden bereits in das östliche Mittelmeer verlegt.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.