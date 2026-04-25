Bundesverteidigungsminister Pistorius (IMAGO / Andreas Gora / IMAGO / Andreas Gora)

Er sagte der Rheinischen Post, man wolle im Falle eines Mandats des Bundestags keine Zeit verlieren. Es gehe um einen Minensucher sowie ein Versorgungsschiff. Pistorius sagte, die deutsche Marine sei gut darin, Minen aufzuspüren und zu räumen. Dies könne zu einer freien und sicheren Schifffahrt in der Meerenge beitragen. Zunächst müsse es aber ein Ende der Kampfhandlungen geben.

Dem Iran wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Blockade der Straße von Hormus Minen ausgelegt zu haben. Bundeskanzler Merz hatte angeboten, dass Deutschland sich an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der für den Welthandel wichtigen Meerenge beteiligen könnte.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.