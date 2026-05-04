Bundeswehr

Minenjagdboot "Fulda" (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums dient die Verlegung der sogenannten Vorausstationierung für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. Dieser setzt jedoch ein Mandat des Bundestags voraus. Sollten die Parlamentarier dafür stimmen, wären das Boot und die Besatzung schon näher am Einsatzgebiet.

Die Bundesregierung hatte angeboten, dass Deutschland sich an einem internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus beteiligen könnte. Neben dem Bundestagsmandat gilt ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen als weitere Voraussetzung.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.