Bundeswehr

Minenjagdboot "Fulda" (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Laut Bundesverteidigungsministerium geht es um eine sogenannte Vorausstationierung für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. Die Bundesregierung hatte angeboten, dass Deutschland sich an der Sicherung der Schifffahrt dort beteiligen könnte. Dies setze jedoch ein Ende der Kampfhandlungen sowie ein Mandat des Bundestags voraus, hieß es.

Nach Einschätzung des Experten für maritime Sicherheit der Universität Bonn, Brake, ist die Verlegung des Minenjagdbootes zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll. Der Korvettenkapitän der Reserve sagte im Deutschlandfunk, es sei üblich, weit im Vorfeld zu handeln, um schnell eingreifen zu können, sollte dies nötig sein. Brake nannte es einen Glücksfall, dass Deutschland in den letzten Jahrzehnten Investitionen in die Marine nicht völlig vernachlässigt habe.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.