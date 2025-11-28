Fußball-Bundesliga

Freitagsspiel in der 1. Fussball-Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig (IMAGO / STEINSIEK.CH / JOERAN STEINSIEK)

Gladbach verdiente sich das Remis mit einer starken Defensivleistung und jubelte über das vierte Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Eugen Polanski. Ohne den verletzten Neu-Nationalspieler Assan Ouédraogo fehlte es den Gästen vorne an Durchschlagskraft. Die Gladnacher ließen aber auch kaum Chancen zu - und haderten zweimal mit dem VAR: Erst stand Franck Honorat beim vermeintlichen 1:0 ganz knapp im Abseits (47.), dann nahm Schiedsrichter Timo Gerach einen schon gepfiffenen Foulelfmeter zurück (74.).

