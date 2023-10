Eine Todeszelle in den USA, hier im Huntsville-Gefängnis in Texas. (dpa / picture alliance / Paul Buck)

Der heute 54-Jährige wurde im Gefängnis der Stadt Raiford mit einer Giftspritze getötet. Er war im Jahr 1997 für schuldig befunden worden, zwei Frauen beraubt und anschließend ermordet zu haben. Seine Anwälte hatten vergeblich versucht, die Hinrichtung zu stoppen. Sie hatten auf eine geistige Behinderung ihres Mandanten verwiesen.

In Florida sind in diesem Jahr bereits sechs Todesurteile vollstreckt worden. In den gesamten USA sind es 19 Hinrichtungen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.