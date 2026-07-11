Nach Rücktritt

Maia Sandu, die Präsidentin von Moldau (picture alliance / AA / photothek.de / Kira Hofmann)

als neuen Regierungschef nominiert.

Tofan solle die Integration in die Europäische Union voranbringen sowie die Wirtschaft ankurbeln, erklärte Sandu in einer Videobotschaft. Der 44-Jährige muss nun dem Parlament innerhalb von zwei Wochen ein Regierungsprogramm und eine Kabinettsliste vorlegen.

Munteanu hatte den Regierungsposten nach acht Monaten im Amt vergangene Woche aufgegeben. Zur Begründung sagte er, er könne sein Mandat nicht mehr in Übereinstimmung mit seinen Prinzipien und Überzeugungen ausüben.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.