Energiekrise

Konflikt um Seperatistengebiet Transnistrien. (picture alliance / dpa / Hannah Wagner)

Ministerpräsident Recean sagte in der Hauptstadt Chisinau, er befürchte, dass Russland darauf abziele, prorussische Kräfte in seinem Land an die Macht zu bringen. Transnistrien hat bislang russisches Gas bezogen, das durch eine ukrainische Pipeline geliefert wurde. Der Transitvertrag für diese Leitung endete zum Jahreswechsel. Die Region Transnistrien ist international nicht anerkannt und wurde bislang von Russland unterstützt.

