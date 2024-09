Cybersicherheit

Bundesaußenministerin Baerbock und ihr Amtskollege in Moldau, Popsoi, unterzeichnen am Rande der Konferenz der Moldau-Unterstützungsplattform im Außenministerium ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Cyberbereich. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Das teilte Bundesaußenministerin Baerbock während ihres Besuches in Moldaus Hauptstadt Chisinau mit. Durch IT-Ausrüstung, Informationsaustausch und Schulungen werde man dazu beitragen, Cyberangriffe zu verhindern und Desinformation zu enttarnen. Die Ministerin war gestern nach Moldau gereist, um dort an einer Konferenz der sogenannten Moldau-Partnerschaftsplattform teilzunehmen. Weitere Partner sind Frankreich und Rumänien. Baerbock sagte, das Landa sei durch die russische Invasion in der Ukraine nicht destabilisiert worden, sondern näher an die europäische Union herangerückt.

Im Mittelpunkt der Konferenz standen laut dem Auswärtigen Amt die wirtschaftliche Entwicklung, eine sichere Energieversorgung und die Rechtsstaatsreform in Moldau. Das Land ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.