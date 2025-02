Russsischer Angriffskrieg

Trümmer einer Drohne (Archivbild). (HANDOUT / BULGARIAN DEFENCE MINISTRY / AFP)

Das moldauische Außenministerium erklärte in der Hauptstadt Chisinau, es seien vier Drohnen aus Russland entdeckt worden; zwei davon seien explodiert. Man habe deshalb den russischen Botschafter einbestellt. Details wurden nicht mitgeteilt. In Bukarest erklärte das Verteidigungsministerium, es seien Trümmer zweier Drohnen auf rumänischem Staatsgebiet gefunden. Man habe die Nato darüber informiert. Beide Länder grenzen an die Ukraine. Von dort wurden in der Nacht weitere russische Drohnenangriffe gemeldet. In der gesamten Osthälfte des Landes wurde Luftalarm ausgelöst. Berichte über mögliche Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtete unterdessen von Erfolgen an der Front im Osten des Landes, ohne Orte zu nennen. Er lobte in einer Videobotschaft das 425. Angriffsregiment der Armee, das in der Region Donezk im Einsatz ist. Nach Angaben von militärnahen Bloggern wurde dort unter anderem ein Dorf von der russischen Armee zurückerobert.

