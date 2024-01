Anschlag auf Gemälde

Klimaaktivisten haben Suppe auf die Mona Lisa im Louvre geschleudert. (AFP / DAVID CANTINIAUX)

Die Aktivistinnen passierten zuvor eine Sicherheitsbarriere, um näher an das Gemälde von Leonardo da Vinci heranzukommen. Das ist auf einem Video zu sehen, das in den sozialen Netzwerken gepostet wurde. In der Aufnahme rufen die Frauen: "Was ist das Wichtigste? Kunst oder das Recht auf gesunde und nachhaltige Ernährung?"

Das berühmteste Gemälde der Welt, das seit 2005 hinter Schutzglas präsentiert wird, wurde bereits mehrfach Opfer von Vandalismus. Im Mai 2022 wurde es mit einer Sahnetorte beschmissen.