Auszeichnung

Bald preisgekrönt: Monika Grütters (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann )

Das teilte der Deutsche Kulturrat in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, Grütters habe Themen in ihrem Bereich deutlich hör- und sichtbarer gemacht. Zudem habe sie einen sozial-ethischen Kompass in die Kulturpolitik gebracht. Unerschrocken habe sie sich für die Belange von Künstlerinnen und Künstlern engagiert. Die CDU-Politikerin war von 2013 bis '21 Kulturstaatsministerin.

Die Preisverleihung findet am 24. September in Berlin statt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.