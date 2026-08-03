Österreichische Schriftstellerin

Monika Helfer (Archivbild) (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Wie der Hanser Verlag in München mitteilte, starb die Autorin im Alter von 78 Jahren. Helfer veröffentlichte Romane, Erzählungen und Kinderbücher und wurde immer wieder mit Preisen ausgezeichnet. Thema ihrer Bücher waren oft schwierige Familienbeziehungen mit besonderem Fokus auf der Kinderperspektive. Einer großen Leserschaft bekannt wurde die Österreicherin mit dem Roman "Die Bagage", der die Geschichte ihrer Großeltern und deren Kinder erzählt. Mit "Vati" stand Helfer auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.