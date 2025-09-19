Monika Schnitzer bleibt die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. (picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wählte sie für eine zweite Amtszeit von drei Jahren wieder. Das Gremium besteht aus fünf von der Bundesregierung berufenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Schnitzer ist seit April 2020 Teil des Sachverständigenrats. Im Oktober 2022 wurde sie erstmals zur Vorsitzenden gewählt. Die sogenannten Wirtschaftsweisen sind ein von der Regierung unabhängiges Gremium, das die wirtschaftliche Lage in Deutschland analysieren und die Politik beraten soll.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.