Paralympics
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster gewinnt in der Abfahrt erstes deutsches Gold - Bronze für Biathletin Wicker

Bei den Paralympischen Winterspielen hat die Monoskifahrerin Anna-Lena Forster die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Die 30-Jährige siegte in der Abfahrt vor Audrey Pascual Seco aus Spanien und der Chinesin Sitong Liu. Für Forster ist es die fünfte Goldmedaille ihrer Karriere.

    Anna-Lena Forster während eines Abfahrtrennens im Monoski.
    Anna-Lena Forster hat in der sitzenden Klasse Gold in der Abfahrt gewonnen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emilio Morenatti)
    Forster setzte sich in der Abfahrt mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Sie gilt vor allem auch in den technischen Wettbewerben als Favoritin.
    Forster wurde zur Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft erkoren. Da Deutschland wie einige andere Nationen die Eröffnungsfeier wegen der Teilnahme russischen und belarussischen Mannschaft boykottierte, kam es nicht zum öffentlichen Auftritt.
    Biathletin Anja Wicker gewann zudem Bronze in der sitzenden Klasse im Sprint. Gold ging an die US-Amerikanerin Oksana Masters, eine der bekanntesten paralympischen Athletinnen
    Diese Nachricht wurde am 07.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.