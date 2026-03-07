Paralympics

Forster setzte sich in der Abfahrt mit fünf Hundertstelsekunden Vorsprung durch. Sie gilt vor allem auch in den technischen Wettbewerben als Favoritin.
Forster wurde zur Fahnenträgerin der deutschen Mannschaft erkoren. Da Deutschland wie einige andere Nationen die Eröffnungsfeier wegen der Teilnahme russischen und belarussischen Mannschaft boykottierte, kam es nicht zum öffentlichen Auftritt.
Biathletin Anja Wicker gewann zudem Bronze in der sitzenden Klasse im Sprint. Gold ging an die US-Amerikanerin Oksana Masters, eine der bekanntesten paralympischen Athletinnen
