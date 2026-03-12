Paralympische Spiele

Anna-Lena Forster holt bei den Paralympics die Goldmedaille im Riesenslalom. (AP / Emilio Morenatti)

Es ist bereits ihre zweite Goldmedaille. Zum Auftakt der Winterspiele hatte die Gesamtweltcup-Siegerin bereits Gold in der Abfahrt geholt. Außerdem gewann sie Silber in der Super-Kombination.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.