Paralympische Spiele
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster holt weitere Goldmedaille

Die deutsche Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Spielen in Italien den Wettbewerb im Riesenslalom gewonnen.

    Anna-Lena Forster holt bei den Paralympics die Goldmedaille im Riesenslalom. (AP / Emilio Morenatti)
    Es ist bereits ihre zweite Goldmedaille. Zum Auftakt der Winterspiele hatte die Gesamtweltcup-Siegerin bereits Gold in der Abfahrt geholt. Außerdem gewann sie Silber in der Super-Kombination.
    Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.