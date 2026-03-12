Paralympische Spiele
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster holt weitere Goldmedaille
Die deutsche Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei den Paralympischen Spielen in Italien den Wettbewerb im Riesenslalom gewonnen.
-
-
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
- Email
Es ist bereits ihre zweite Goldmedaille. Zum Auftakt der Winterspiele hatte die Gesamtweltcup-Siegerin bereits Gold in der Abfahrt geholt. Außerdem gewann sie Silber in der Super-Kombination.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.