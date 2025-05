Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Nachts an den Alpen regnerisch. Sonst wechselnd bewölkt und häufig trocken. 0 bis 9 Grad. Am Tage südlich der Donau bedeckt und regnerisch, in höheren Alpenlagen Schneefall. Im Rest des Landes wechselnd bewölkt, im Norden und Nordosten auch länger sonnig und meist trocken. 11 bis 16 Grad, bei Dauerregen im Alpenvorland nur um 7 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Dienstag in der Nordhälfte dichte Wolken, sonst wechselhaft mit etwas Sonne. Höchsttemperaturen 11 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.