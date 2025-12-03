Angriff auf Nationalgardisten

Blumen und eine amerikanische Flagge liegen an dem Tatort vor der U-Bahn-Station Farragut West, wo ein Mitglied der Nationalgarde von West Virginia erschossen und ein weiteres schwer verletzt wurde. (picture alliance / Sipa USA | Aaron Schwartz)

Der 29-jährige Afghane, der per Video aus seinem Krankenhausbett zugeschaltet war, plädierte auf nicht schuldig. Die Richterin ordnete Untersuchungshaft bis zur nächsten Gerichtsanhörung Mitte Januar an. Der Mann hatte in Afghanistan für den US-Auslandsgeheimdienst CIA gearbeitet. Laut Berichten kam er 2021 über ein Aufnahmeprogramm für Ortskräfte in die USA und erhielt in diesem Jahr politisches Asyl.

Bei dem Angriff am vergangenen Mittwoch war eine 20-jährige Nationalgardistin getötet und ein 24-jähriger Kamerad schwer verletzt worden.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.