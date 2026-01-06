Der brandenburgische Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner wurde mit dem Tode bedroht. (picture alliance / dts-Agentur)

Gestern sei beim Landtag Brandenburg ein Brief mit einer Morddrohung und Beschimpfungen gegen Büttner eingegangen, teilten Polizei und Landtagsverwaltung mit. Die Polizei habe den Inhalt des Schreibens ohne Absender untersucht. Eine graue Substanz, die in dem Umschlag enthalten war, habe sich als ungefährlich erwiesen. Der Staatschutz ermittelt.

Am Wochenende war ein Brandanschlag auf Büttners Privatgrundstück verübt worden. Seit der Linkenpolitiker das Amt des Antisemitismusbeauftragten im Jahr 2024 übernommen hat, ist er wiederholt Ziel von Attacken geworden.

