Die Sprecherin der rechtsnationalen Reform-UK-Partei Ann Widdecombe (picture alliance / Anadolu / Ioannis Alexopoulos)

Die 78-Jährige war in ihrem Haus in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Die Ermittler nahmen zunächst einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann ist mittlerweile freigelassen worden. Er sei nicht mehr Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Zuvor hieß es bereits, der Vorfall werde nicht als Terrorismus oder als politisch motivierte Tat eingestuft.

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete der Konservativen. Später saß sie für die Brexit-Partei im Europäischen Parlament und war zuletzt für die rechtsnationale Reform-UK-Partei aktiv. Sie forderte unter anderem die Wiedereinführung der Todesstrafe und sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus.

Die britische Innenministerin Mahmood bezeichnete die Umstände ihres Todes als äußerst erschütternd und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch Premierminister Starmer zeigte sich bestürzt.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.