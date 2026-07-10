Die Sprecherin der rechtsnationalen Reform-UK-Partei Ann Widdecombe. (picture alliance / Anadolu / Ioannis Alexopoulos)

Die 78-Jährige war in ihrem Haus in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Die Ermittler nahmen einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Vorfall werde nicht als Terrorismus oder als politisch motivierte Tat eingestuft.

Widdecombe war jahrelang Abgeordnete der Konservativen und saß später für die Brexit-Partei im Europäischen Parlament. Zuletzt war sie Sprecherin der rechtsnationalen Reform-UK-Partei. Sie forderte unter anderem die Wiedereinführung der Todesstrafe und sprach sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe aus.

Die britische Innenministerin Mahmood bezeichnete die Umstände ihres Todes als äußerst erschütternd und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden. Auch Premierminister Starmer zeigte sich bestürzt.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.