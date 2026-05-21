Wie der Sender CNN und die New York Times berichteten, war unter anderem zu sehen, wie sie sich mit Waffen Zutritt zum Eingangsbereich verschafften. Gezeigte Zahlencodes und Abkürzungen verwiesen auf den Nationalsozialismus und frühere Gewalttaten, hieß es. Ermittler würden die Aufnahmen als echt einstufen. Ein aufgetauchter 75-seitiger Text enthalte ebenfalls Nazi- und Neonazi-Symbole sowie Bezüge zum islamfeindlichen Anschlag auf Moscheen in Neuseeland 2019. Damals starben 51 Menschen.
Bei dem Angriff auf die Moschee in San Diego gab es zu Wochenbeginn drei Todesopfer. Nach Ansicht der Polizei verhinderten sie, dass die Täter in eine der Moschee angeschlossene Einrichtung mit etwa 140 Kindern gelangen konnten. Die 17- und 18-jährigen Tatverdächtigen wurden später tot in einem Auto aufgefunden.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.