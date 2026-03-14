Moskau hat wegen eines ukrainischen Angriffs die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs einbestellt. (AFP / HECTOR RETAMAL)

Das russische Außenministerium erklärte, die Attacke sei nur durch die Beteiligung britischer und französischer Spezialisten und die Weitergabe von Geheimdienstinformationen an Kiew möglich gewesen. London und Paris hätten eine Mitschuld an dem Angriff. Bei weiteren Vorfällen dieser Art trügen sie die Verantwortung für eine Eskalation des Konflikts, hieß es.

Bei dem ukrainischen Angriff am Dienstag wurden nach russischen Angaben sieben Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt. Dabei wurden britische Marschflugkörper des Typs Storm Shadow eingesetzt, wie der Generalstab in Kiew mitteilte. Hergestellt werden diese vom Konsortium MBDA, das seinen Hauptsitz in Frankreich hat.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.